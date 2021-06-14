В Уфе построят дорогу к новому кладбищу

Управление по строительство, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы объявило конкурс на проектирование трассы к будущему кладбищу «Северное-3». Максимальная цена контракта составляет 8,9 млн рублей, заявки от участников будут приниматься до 5 июля.

По информации «РБК-Уфа», протяженность трассы составит 2,5 километра, пролегать она будет до существующих северных кладбищ, а также до будущих захоронений. Проект предусматривает дорогу с двумя полосами движения, освещением, системой отвода дождевой воды, а также возможным переустройством коммуникаций.

Дорогу планируют закончить в 2021-2022 годах, финансирование поступит из бюджета города, документацию сдадут до 25 ноября 2021 года.