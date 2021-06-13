Пенсионеры получат субсидии на отдых в Башкирии

Получить сертификаты на субсидирование части стоимости путевок можно будет в Республиканском центре социальной поддержки населения и в межрайонных центрах «Семья» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

21 июня в Башкирии пенсионерам и инвалидам начнут выдавать сертификаты на субсидирование части стоимости туристических путевок. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Получить сертификаты можно будет в Республиканском центре социальной поддержки населения и в межрайонных центрах «Семья». Для пенсионеров и инвалидов было отобрано 186 социальных туров.

В 2021 году власти планируют обеспечить туристическими путевками 905 жителей Башкирии на сумму в 7,8 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы рассказывали о проекта «Башкирское долголетие. Туризм». Данная программа предусматривает бесплатные экскурсии по достопримечательностям республики для людей старшего поколения.