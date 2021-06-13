За отсутствие маски жителя Башкирии оштрафовали на 15 тысяч рублей

Отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном месте является административным правонарушением Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя села Чекмагуш оштрафовали за отсутствие средства индивидуальной защиты. Он появился без маски в общественном месте. Информацией поделились сотрудники пресс-службы Чекмагушевского межрайонного суда.

В первый раз житель Чекмагуша был привлечен к ответственности за отсутствие маски 12 марта 2021 года, и тогда он отделался лишь предупреждением. Однако прошло чуть больше месяца и мужчина вновь был обнаружен без средств индивидуальной защиты в месте скопления людей.

На этот раз Чекмагушевский межрайонный суд наказал нарушителя гораздо строже и присвоил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, заболеваемость по коронавирусу в Башкирии продолжает расти. За минувшие сутки в республике заболело ковидом 93 человека . В тяжелом состоянии находится 28 человек.