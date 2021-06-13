Высокотехнологичный троллейбус подарили Стерлитамаку

Фото: Мэрия Стерлитамака

Вчера, 12 июня, вице-премьер Раиф Абдрахимов вручил Стерлитамаку новый высокотехнологичный троллейбус марки «Горожанин» и пожарную автоцистерну.

Новый троллейбус разработал Уфимский трамвайно-троллейбусный завод совместно с Минским автозаводом. Отличительной чертой транспорта является возможность проезжать до 20 км без подключения к сети. Троллейбус сделали низкопольным, а также оснастили камерами видеонаблюдения и USB-розетками.

Как заявил Раиф Абдрахимов, всего на Башкирию выделено 10 подобных троллейбусов. Впоследствии на регион планируется поступление ещё 45 единиц.

– Троллейбус был и остаётся самым безопасным и экологичным видом общественного транспорта. Троллейбусный парк Стерлитамакского троллейбусного управления значительно изношен, поэтому его пополнение новыми троллейбусами, тем более такими комфортными, это ценный подарок для нашего города от главы республики и правительства Башкирии, – заявил мэр Стерлитамака Владимир Куликов.