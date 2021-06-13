«Теперь можно и официально»: рекорд Рустема Набиева зарегистрировала Книга рекордов России

Фото: Соцсети

Сегодня, 13 июня, Рустему Набиеву организация Книга рекордов России вручила сертификат об установлении мирового рекорда. О знаменательном для себя событии рекордсмен рассказал у себя в социальных сетях.

– 12 сентября 2020 года я установил мировой рекорд при восхождении на Эльбрус на одних руках, где я сделал более 30 тысяч ударов ледорубом, и сегодня мне вручили сертификат. Больше про Эльбрус говорить не буду, это окончательная точка. Надеюсь, следующая фотография будет с вершины Гималайских гор, – заявил Рустем Набиев в своих социальных сетях.

Напомним, Набиев лишился обеих ног в 2015 году в результате обрушения казармы-242-го учебного центра ВДВ в Омске. Тогда в здании находилось 337 солдат. Трагедия унесла жизни 24 срочника со всей России.