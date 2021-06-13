Заболеваемость по коронавирусу в Башкирии продолжает расти

По состоянию на 13 июня в Башкирии от ковида за все время умерло 540 человек Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за минувшие сутки заболело коронавирусом 93 человека. Свежие данные предоставил республиканский Минздрав. На сегодняшний день число инфицированных достигло 39378 человек.

За последние 24 часа умерло два человека, общее число смертей за все время – 540 человек. На амбулаторном лечении находится 1310 человек, на стационарном – 179. Из них в тяжелом состоянии находится 28 человек, на аппарате ИВЛ – трое.

От коронавируса всего вылечилось 37349 человек, а за последние сутки по выздоровлению выписано – восемь. По состоянию на 13 июня в Башкирии фиксируется 1489 активных случаев инфекции.