Водитель «четырнадцатой» насмерть сбил пенсионерку в Башкирии

Фото: ГИБДД РБ

Вчера, 12 июня, поздно вечером в Баймакском районе Башкирии местный житель совершил наезд на пешеходов. О происшествии сообщили сотрудники региональной Госавтоинспекции.

На улице села Яратово 66-летний водитель «четырнадцатой», предположительно, выехав на встречку, сбил пешеходов. В результате аварии пострадали двое: 66-летняя женщина и 14-летняя девушка.

Пенсионерка получила тяжелые травмы, на скорой ее доставили в больницу, но, к сожалению, женщину не удалось спасти. Вторая пострадавшая, к счастью, получила лишь ушибы и отделалась испугом.

Прибыв на место ДТП, сотрудники дорожной полиции обнаружили, что в момент аварии водитель «четырнадцатой» был пьян. В настоящее время по происшествию ведется разбирательство.