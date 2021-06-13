Шквалистый ветер и жара ожидаются в Башкирии

На территории Башкирии прогнозируют шквалистые порывы ветра и грозы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии прогнозируются дожди, грозы и шквалистый ветер. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Завтра, 14 июня, в республике обещают переменную облачность. В отдельных регионах ожидаются сильные осадки. Ветер будет юго-восточный, южный 3-8 м/с, а днем ожидается местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13,+18°, в некоторых районах до +8°. А днем будет довольно жарко, столбики термометров поднимутся до +26°, +31°.

На региональных шоссе туман не прогнозируется, поэтому видимость будет хорошая.

Также в МЧС Башкирии сообщили, что местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность.