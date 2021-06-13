Водитель скутера погиб в аварии на одном из шоссе Башкирии

Фото: ГИБДД РБ

Вчера днем, 12 июня, в Башкирии на шоссе Урмантау-Бешевлярово случилось ДТП с участием водителя скутера. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На автодороге в Салаватском районе произошло столкновение «Оки» и скутера «Vento». Водитель двухколесного транспорта сильно пострадал. После аварии 34-летний автомобилист вызвал скорую, однако 33-летнего мужчину, к сожалению, врачам не удалось спасти.

Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, в настоящее время по аварии начато разбирательство. Обстоятельства и подробности произошедшего будут устанавливаться.

Напомним, в минувшую пятницу, 11 июня, в Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП. На сельской дороге перевернулась легковушка, в результате аварии погибла 63-летняя пассажирка.