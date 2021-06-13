Двухэтажный дом сгорел этой ночью в Уфе

Фото: МЧС РБ

Сегодня ночью, 13 июня, в Калининском районе Уфы произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили сотрудники регионального МЧС.

На месте инцидента работали специалисты пожарно-спасательного подразделения. По прибытии они обнаружили горение жилого дома по всей площади.

К счастью, в ходе происшествия никто не погиб и не пострадал. Первый подъезд дома был полностью расселен. Во втором оставалось девять человек, из них – двое детей. Все смогли самостоятельно эвакуироваться, как сообщили в МЧС Башкирии.

Напомним, ночью, 10 июня, в Аургазинском районе Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи. Тогда погибли мужчина и его 4-летняя дочь.