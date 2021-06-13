Власти проведут за 3 миллиона рублей парад и хоровод в Уфе

Фото: сайт главы РБ

Власти Башкирии планируют потратить три миллиона рублей на организацию костюмированного парада участников Всемирной Фольклориады и хоровода дружбы народов мира. Информация об этом была опубликована на сайте государственных закупок. Заказчиком является Башгосфилармония имени Хусаина Ахметова.

Согласно опубликованному документу, средства будут потрачены на техническое оснащение, оформление и обеспечение творческого наполнения мест, где будет проходить парад. Также исполнитель заказа должен будет изготовить экипировку для ведущих кураторов каждой страны. Помимо прочего, координировать и сопровождать парад участников Фольклориады, а также организовывать хоровод дружбы народов мира будет тоже исполнитель.

Парад участников Фольклориады пройдет в Уфе 4 июля с 17.00 до 18.00 часов. Маршрут мероприятия пролегает от улицы Заки Валиди возле здания Башдрамтеатра до амфитеатра Конгресс-холла «Торатау».

Напомним, Всемирная Фольклориада стартует в Уфе 3 июля. На данный момент свое участие в «культурной Олимпиаде» подтвердили делегации 43 стран. Творческие коллективы начнут съезжаться в Башкирию с 1 июля.