Из Уфы в Кумертау отправился дополнительный трехвагонный «Орлан»

Фото: Минтранс Башкирии

Сегодня, 12 июня, с железнодорожного вокзала в Уфе в Кумертау отправился дополнительный пригородный «Орлан». Скоростной поезд будет курсировать дважды в день, время в пути составит 3 часа 50 минут. Напомним, скоростной пригородный поезд Уфа-Кумертау запустили весной, и он сразу же приобрел популярность у пассажиров.

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Башкирии, дополнительный «Орлан» рассчитан на 229 мест. В ближайшее время специалисты продумывают как сократить его время в пути еще на 30 минут. Новый поезд, который отправился сегодня утром состоит из трех вагонов, тогда как весной по этому маршруту ходили только два.

- Уверен, наши пассажиры по достоинству оценят новые удобства «Орлана». Расписание разработано таким образом, чтобы пассажиры могли с минимальным временем ожидания осуществить пересадку в Уфе на поезда дальнего следования, либо обратно, - заявил на торжественном открытии маршрута гендиректор АО «Башкортостанская ППК» Антон Гармаш.