В Уфе молодого водителя «Башавтотранса» придавил покатившийся автобус

Фото: Рустем Ахунов

В минувшую среду, 9 июня, в Уфе на конечной остановке автобусов в микрорайоне ДОК произошло ЧП. 24-летний водитель «Башавтотранса» вышел из ЛИАЗа, на котором работал, чтобы пообедать. Он решил обойти свою «ласточку» с передней стороны, как вдруг многотонная машина покатилась и прижала несчастного к другому автобусу.

В итоге, молодого человека едва не раздавило насмерть. К счастью, на помощь ему пришли коллеги – они отогнали автобус и вызвали скорую помощь.

Как сообщили в Гострудинспекции по Башкирии, в результате несчастного случая молодой человек получил серьезную травму. Теперь расследованием произошедшего займутся инспекторы. Они должны выяснить, не нарушил ли водитель правила техники безопасности.