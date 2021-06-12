«До сих пор не верится»: житель Самары оказался единственным пассажиром авиарейса из Уфы

Фото: скриншот видео

Житель Самары Руслан Акопян выложил в социальные сети видеоролик своего полета по маршруту Уфа-Самара. Казалось бы, ничего необычного, если бы не одно «но»: в самолете Руслан летел в гордом одиночестве. Как оказалось, самарец стал единственным пассажиров открытого не так давно авиарейса.

На кадрах видно, как мужчина заходит в абсолютно пустой салон самолета, а затем в одиночестве слушает инструктаж по безопасности в полете.

- Очень круто лететь одному. Чувствуется, что самолет пустой: он очень быстро набирает высоту и очень круто маневрирует. До сих пор не верится, - цитируют самарца коллеги из «КП-Самара».

Пользователи социальных сетей выразили негодование по поводу того, как самолет вообще вылетел из Уфы в Самару с одним пассажиром на борту. Ведь топливо стоит очень дорого, а один проданный билет никак не покроет расходы на перелет воздушного судна.