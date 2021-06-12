Плюс 92, минус один: в Башкирии продолжают фиксировать смерти от коронавируса

GLOBAL LOOK PRESS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии опубликовал свежие данные по заболеваемости COVID-19. По данным республиканского Минздрава, на утро 12 июня 2021 года в регионе было зафиксировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом общее число заболевших с начала пандемии составило 39285 человек.

По данным башкирского Минздрава коронавирус перенесли и вылечились 37341 человек. За прошедшие сутки из больниц по всей республике выписались 89 пациентов. К сожалению, медики продолжают фиксировать смертельные случаи. За сутки от COVID-19 скончался еще один человек.

Тем временем, в Башкирии продолжается прививочная кампания – на начало недели в регионе двумя компонентами вакцины от коронавируса были привиты чуть больше 300 тысяч человек.