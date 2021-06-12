Прохладно и дождливо: синоптики представили очередной прогноз погоды в Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

В предстоящее воскресенье, 13 июня, в Башкирии ожидается прохладная, облачная и дождливая погода. По данным сервиса Gismeteo.ru, днем в республике ожидается небольшой дождь и усиление ветра до 5-11 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +18, +25 градусов Цельсия. В ночь на понедельник, 14 июня, станет еще прохладнее – столбики термометров упадут до +15, +16 градусов.

Весь день в воскресенье в Башкирии будет преобладать южный и юго-восточный ветер скоростью до 11 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют также область пониженного давления – 753-753 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха будет меняться от 57 до 62%. Лишь к вечеру влажность упадет до 43%.