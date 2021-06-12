В Башкирии третьи сутки разыскивают 19-летнюю Яну Захарову

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Родные и близкие 19-летней Яны Захаровой бьют тревогу: девушка ушла из дома трое суток назад и бесследно пропала. К ее поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан». Последние распространили ориентировку по социальным сетям.

Яна Захарова ушла из дома в селе Казанка Альшеевского района Башкирии еще 9 июня. Всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, просят позвонить в полицию, либо сообщить волонтерам «Лиза Алерт Башкортостан» по телефонам: 8 800 700 54 52 или 8 917 781 93 34.

Приметы Яны Захаровой: рост около 145 см, среднего телосложения. Волосы темно-коричневые, глаза карие.

В день пропажи Яна была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, черные трико и футболку, светлые кроссовки.