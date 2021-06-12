Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется жара

Фото: Архив «КП»

Во второй половине июня в Башкирию вновь придет сухая и жаркая погода. В Башгидрометцентре сообщают, что, начиная уже с 14 июня в республике температура воздуха поднимется до +30 градусов Цельсия. Среднесуточная температура воздуха во второй декаде июня 2021 года будет выше нормы в среднем на 4 градуса. Прогноз подтвердили и в Гидрометцентре России.

Что касается длинных выходных, то в Башкирию с юга Урала в ближайшие сутки сместится более теплая воздушная масса. Однако предстоящая ночь на 13 июня в республике еще будет прохладной – температура воздуха составит +11,+17°С, местами в восточных районах до +6°С. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, сохраняется вероятность появления грозы. Это объясняется сохранением холодного фронта на территории Башкирии.