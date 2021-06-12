«Он еще и улыбается»: в Башкирии нетрезвый водитель на легковушке протаранил столб

Фото: соцсети

Сегодня, 12 июня, в Белорецке, на улице Алексеева произошло жуткое ДТП: водитель на легковушке врезался в столб линии электропередач. Удар был такой силы, что машина перевернулась и из нее буквально вылетел двигатель. Многочисленные фото с места аварии выложили пользователи социальных сетей.

Еще один житель Белорецка, снял последствия аварии на видео и опубликовал его в местном сообществе в соцсетях. На кадрах, снятых из автобуса, видно, как сотрудники полиции достают из перевернутого автомобиля нетрезвого водителя. Молодой человек, судя по всему, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Фото: соцсети

- Он еще и улыбается! А если бы в дом въехал? – вопрошает на видео одна из пассажирок.

На момент съемок видеоролика на месте ДТП работали два экипажа сотрудников ГИБДД по Башкирии.