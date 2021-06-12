В Башкирии возобновили поиски пропавшего много лет назад Рината Юлдашева

Фото: «Поиск детей-Уфа»

Волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа» возобновили поиски пропавшего в 2002 году жителя Салавата Рината Юлдашева. Добровольцы распространили ориентировку на поиск в своих социальных сетях.

О пропавшем Ринате Юлдашеве известно не так много. По данным поисковиков, утром 9 декабря 2002 года он вышел из дома и бесследно пропал. На фото, которое распространяют волонтеры, ему 22 года – Ринат родился в 1980-м году.

Приметы Рината Юлдашева: спортивного телосложения, рост около 178-180 сантиметров, темные глаза, черные брови, большие губы, черные волосы.

В день пропажи Ринат Юлдашев был одет в черную кожаную куртку и вязаную спортивную шапку.

Всех, кто видел похожего человека или знает о его местонахождении, просят связаться с волонтерами поискового отряда «Поиск детей-Уфа» по номерам телефонов: 8-927-969-89-19 или 8-996-106-56-69 либо позвонить в полицию 102 (с мобильного) или 02 (для стационарных).