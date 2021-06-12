В Уфе после ремонта открыли движение по улице 8 марта и частично на Комсомольской

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Сегодня, 12 июня, в Уфе после масштабного ремонта открыли движение по улице 8 марта и частично по улице Комсомольской. Как сообщили в пресс-службе уфимской мэрии, для автомобилистов теперь доступен проезд по 8 марта от перекрестка с Мингажева и до перекрестка с Айской. В свою очередь, на Комсомольской открыли движение от бульвара Хадии Давлетшиной и до улицы Города Галле.

Как отметили в городской администрации, на данный момент дорожники еще наносят разметку и обустраивают пешеходные зоны.

Напомним, масштабный ремонт на улицах 8 марта и Комсомольской начался еще два года назад – осенью 2019 года. За это время оба объекта успели окрестить очередным долгостроем. Особенно недовольны уфимцы были затянувшимся ремонтом на улице Комсомольской.