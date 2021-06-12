В Башкирии на сельской дороге перевернулась легковушка, погибла пассажирка

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую пятницу, 11 июня, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, авария произошла на 3 километре сельской дороги Балтаево-Тукаево.

По данным дорожной полиции, 58-летний местный житель за рулем «Лады Калина» опрокинул автомобиль в кювет. Прибывшие на место медики бригады скорой помощи госпитализировали его 63-летнюю пассажирку, но она скончалась по пути в больницу. Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

Всего по данным пресс-службы ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки в республике произошло восемь автомобильных аварий, в которых погиб один человек и еще семеро получили различные травмы.