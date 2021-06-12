Жителя Башкирии, жестоко убившего жену на глазах детей, отправят на принудительное лечение

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Накануне зампрокурора Челябинской области утвердил постановление об отправке на принудительное лечение 31-летнего уроженца Башкирии Александра А. Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью – 29 июля 2020 года он убил свою 30-летнюю супругу на глазах у двоих детей. Кровавая драма разыгралась на дороге в районе деревни Алексеевка Саткинского района Челябинской области.

В тот роковой день семья ехала в стоматологическую клинику – у старшей девочки разболелся зуб. В дороге между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина сначала остановил машину, а потом напал на жену с канцелярским ножом. Известно, что Александр А. расправился с супругой на почве ревности. Он резал несчастную женщину прямо на глазах очевидцев, момент убийства попал на видеокамеру мобильного телефона. После совершения злодеяния он не стал никуда убегать и сдался полицейским.

В ближайшее время дело о жестоком убийстве 30-летней Оксаны А. будет передано в суд. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, комиссия экспертов пришла к выводу, что мужчина страдает «хроническим психическим расстройством». Это расстройство мешает ему осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Поэтому гособвинение попросило отправить его на принудительно лечение.