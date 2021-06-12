Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отсудил у «Спартака» 300 млн рублей

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В минувшую пятницу в Октябрьском районном суде Уфы состоялся процесс по иску генерального директора ФК «Уфа» к московскому «Спартаку». Шамиль Газизов требовал взыскать со своего бывшего клуба долги по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. Слушания по делу продолжались пять с половиной часов и завершились вердиктом в пользу Газизова.

В исковых требованиях к «Спартаку» Шамиль Газизов указал долг по выходному пособию в 299,4 млн рублей, а также проценты по этой сумме в размере 5,47 млн рублей. Компенсацию морального вреда адвокаты гендиректора «Уфы» оценили в 60 тысяч рублей.

Напомним, в июне прошлого года Шамиль Газизов неожиданно для всех стал гендиректором «Спартака». Проработав там до декабря 2020 года он ушел с поста и вернулся обратно в «Уфу». Судебная тяжба с московским клубом как раз связана с тем, что Газизову не выплатили до конца выходное пособие.

Московский «Спартак» намерен обжаловать решение Октябрьского районного суда Уфы.