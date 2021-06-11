Как будут работать поликлиники на длинных выходных в Башкирии

Работа травпунктов, дежурных медицинских служб и скорых будет усилена.

Жителей Башкирии ждут длинные выходные – 12, 13 и 14 июня. В минздраве республики рассказали, как будут работать медучреждения. Работа травпунктов, дежурных медицинских служб и скорых будет усилена. В больницах появятся резервные койки.

Изменится и режим работы поликлиник.

12 июня в субботу они будут работать по привычному графику субботы – с 8:00 до 17:00, неотложные вызовы будут приниматься до 16:00.

В воскресенье у медучреждений – выходной, а 14 июня в понедельник они будут работать по графику субботы – 8:00-17:00, прием вызовов до 16:00.