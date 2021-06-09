На 8 лет отправился в колонию за взятки экс-полицейский из Башкирии

В колонии строгого режима бывшему высокопоставленному полицейскому предстоит провести 8 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях Кумертауский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-начальника местного отдела ОБЭП. Бывшего высокопоставленного полицейского обвиняли в получении крупной взятки, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.

Во время процесса выяснилось, что 31-летний полицейский с октября 2016 по декабрь 2019 регулярно получал внушительные денежные суммы от трех местных жителей, «крышуя» продажу нелегального алкоголя. Каждый месяц от «бизнесменов» за покровительство поступало от 2 до 40 тысяч рублей – всего около 430 тысяч за три года. При обыске в квартире полицейского нашли два патрона от боевого огнестрельного оружия. Конечно, из органов стража порядка сразу уволили, а сам он частично признал свою вину во вменяемых ему преступлениях.

В итоге суд признал экс-полицейского виновным по всем статьям и отправил его на 8 лет в колонию строгого режима, а также постановил выплатить ему штраф в размере 2 млн 139 тысяч рублей.

- Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.