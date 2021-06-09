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Происшествия9 июня 2021 15:00

Неадекватная мать из Башкирии жестоко расправилась с сыном

Родственники употребляли алкоголь
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Пьяная жительница Давлекановского района Башкирии зарезала собственного сына.

Известно, что в роковой день родственники распивали спиртное в собственной квартире. Как это часто бывает, между участниками попойки произошел пьяный конфликт, после которого обессиливший от алкоголя сын улегся спать. Дождавшись подходящего момента, мать схватила нож и несколько раз ударила родственника. После этого женщина сама улеглась спать.

Осознала происходящая мать-убийца только на утро, когда обнаружила в квартире труп сына. Она сама обратилась в полицию и рассказала, что расправилась с близким человека. Сейчас во всех обстоятельствах жуткой истории разбираются сотрудники Следкома Башкирии.