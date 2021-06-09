Гильмутдинов предложил решение проблем с самокатами в Уфе

Он также добавил, что в городе обязательно нужны отдельные дорожки для самокатов и велосипедов, чтобы не было столкновений с пешеходами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Электросамокаты, а конкретно кик-шеринг (их прокат) появились в Уфе в прошлом году и сразу полюбились горожанам. Однако, эта техника не такая безопасная, как кажется. С начала этого года с ее участием произошло уже 11 аварий, а депутаты уже месяц думают, как решить проблему.

В этот раз проблему самокатов прокомментировал глава ГИБДД Динар Гильмутдинов, сообщает ИА «Башинформ».

Он отметил, что нужно изучать опыт других стран для регламентирования езды на этом средстве перемещения. К примеру, штрафовать за выезд электросамокатчиков на проезжую часть, как в Германии. В этой же стране лишают всех водительских удостоверений, если самокатчик был пьян.

- Молодые выпившие люди садятся на эти прокатные электросамокаты, ездят по проспекту Октября, по улице Ленина против дорожного движения, выезжают на встречу автомобилям. В других странах нельзя выезжать на этих прокатных самокатах на проезжую часть, есть определенные локации, где им можно перемешаться. Если у нас тоже ввести это, то и у нас ситуация поменяется, и ДТП с участием самокатчиков будет меньше. Те, кто предоставляют эти самокаты в прокат, должны прописать в правилах невозможность выезда на проезжую часть, это нужно сделать. У нас есть одно «но», когда электросамокаты наезжают на пешеходов, которые ходят на тротуарах. Эти неудобства тоже есть. Их нужно отрабатывать, - заявил Гильмутдинов.

Он также добавил, что в городе обязательно нужны отдельные дорожки для самокатов и велосипедов, чтобы не было столкновений с пешеходами.