«Скажи, красавица»: в Уфе выступит легендарная группа «Фактор-2»

В пятницу же «Фактор-2» приглашает всех вспомнить молодость и спеть любимую всеми «Скажи, красавица, чего не нравится?»

11 июня в уфимском «Руки Вверх баре» выступит легендарная группа «Фактор-2». Певцы стали популярными в те времена, когда яркие события из жизни запечатлевались на пленочные фотоаппараты. В пятницу же «Фактор-2» приглашает всех вспомнить молодость и спеть любимую всеми «Скажи, красавица, чего не нравится?». Конечно, прозвучат и такие хиты, как «Ты у меня одна», «Война» и многие другие.

Сбор гостей 11 июня в 22:00, место – «Руки ВВерх! Бар» (Верхнеторговая пл., 1).

Билет стоит 800 рублей, приобрести его можно по этой ссылке или позвонить по телефону 8 (347) 201 00 03.