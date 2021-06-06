В Уфе спасли собаку, которую хозяева привязали в лесу и оставили умирать

Фото: скрин видео спасения собаки

В Уфе неравнодушные люди спасли собаку от мучительной смерти. Прохожие, прогуливаясь в лесопосадке в микрорайоне Затон, заметили собаку, привязанную к дереву. Пес был сильно истощен, но близко к себе все равно никого не подпускал. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» неравнодушные уфимцы сначала приносили еду и воду, чтобы пес не умер от голода, а потом, улучив момент, все же перерезали веревку. Вот только освободившись животное со всех ног бросилось бежать – не исключено, что искать своих бывших хозяев, которые так вероломно решили избавиться от своего питомца.

История спасения собаки быстро разлетелась по соцсетям. Многие комментаторы жестко осудили владельцев собаки, которые обрекли животное на гибель. Другие же поблагодарили освободителей за неравнодушие к животным.