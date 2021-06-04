Уфимец ударил друга ножом в шею, позже он умер в гостинице

Уфимец зарезал друга, с которым распивал спиртное

36-летний уфимец ударил приятеля ножом в шею, позже жертва умерла в луже крови на лестнице в гостинице.

Жуткое убийство произошло в начале февраля 2021 года в северной части Уфы. По данным следствия, несколько приятелей распивали алкоголь. В один момент между хозяином жилья и его гостем возник конфликт. После этого мужчина схватил нож и ударил приятеля им в шею. Окровавленный гость успел выбежать на улицу и поспешил к гостинице, где попытался попросить помощь. К сожалению, через некоторое время он скончался прямо на лестнице заведения.

Вскоре подозреваемого задержали. Он отказался сотрудничать со следствием, сославшись на 51 статью Конституции. Тем не менее, по факту убийства возбудили уголовное дело. Обвиняемому уфимцу грозит до 15 лет заключения в колонии.