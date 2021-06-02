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Экономика2 июня 2021 11:07

Делегация Башкирии на ПМЭФ-2021 будет встречать гостей в точной копии знаменитой пещеры Шульган-Таш

Выставочный стенд республики оформили в сочетании футуристического и башкирского национального стилей
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Делегация Башкирии, прибывшая накануне на Петербургский международный экономической форум-2021, будет встречать гостей в собственном выставочном стенде. Площадка, где власти региона проведут ряд важнейших встреч, представляет собой семь уникальных зон, оформленных в сочетании национального и высокотехнологичного стилей. Например, зал для переговоров стилизован под знаменитую пещеру Шульган-Таш.

Все семь выставочных зон на региональной площадке представляют определенную отрасль экономики Башкирии. Например, гости башкирского павильона могут посетить зону «Центр управления республикой», которая выполнена в футуристическом стиле, авиационный кластер, посвещенный производству авиатехники, туристический кластер, где представлены природные богатства республики. Есть также зоны для делового общения и зона башкирских традиций. В последней гостей угощают уникальным бортевым медом, который добывает потомственный бортевик Анур Вахитов.