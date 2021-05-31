В Башкирии от удара молнии сгорел коровник вместе с животными

В пожаре погибло девять животных, в том числе и молодые Фото: Федор СКВОРЦОВ

Вчера, 30 мая, днем в Башкирии в деревне Ишеево Ишимбайского района произошел пожар на ферме. Как сообщили республиканские спасатели телеканалу «ГТРК-Башкортостан», после удара молнии сгорел бревенчатый коровник, площадь пожара составила 720 квадратных метров.

В пожаре погибло девять голов крупного рогатого скота, в том числе и молодые животные. Среди людей никто не погиб и не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара. Расследование ведут сотрудники республиканского МЧС.