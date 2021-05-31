«Третьего раза не будет»: Хабиров выдал последнее предупреждение министру транспорта Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

31 мая, на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров обрушился с резкой критикой министерства транспорта и лично на и.о. министра Виктора Жулькова. Причиной очередного разноса стали факты безобразной работы сотрудников министерства при нанесении дорожной разметки. В прямом эфире Хабиров потребовал показать фотографии с некоторых дорог в районах Башкирии, где нанесенная разметка, мягко говоря, оказалась не к месту – краску нанесли на разрушающийся слой асфальта.

- Это же не бабушка мне рассказала, это сотрудники моего контрольного управления показывают. Они искали подрядчиков, найти не смогли, - подчеркнул Радий Хабиров.

Глава Башкирии признал, что в республике существуют проблемы с дорогами, так как в регионе большая дорожная сеть. Но разметка на разрушающийся асфальт наноситься не должна.

- Вы разберитесь. Я один раз сказал, сегодня я сказал второй раз. Третьего раза не будет. Ни коллегам с УДХ (Управление дорожного хозяйства – Ред.), ни вам, ни минтрансу. Шутки со мной играть не надо, - обратился Хабиров к и.о. министра транспорта Башкирии Виктору Жулькову.

Напомним, ранее на этом же оперативном совещании Хабиров «разнес» коммунальщиков из мэрии Уфы.