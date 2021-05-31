Власти рассказали, сколько туристов из Башкирии заразились коронавирусом за границей

Десятки тысяч жителей Башкирии в этом году выезжали за границу Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 31 мая, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии с докладом об эпидемиологической ситуации в республике выступила главный санитарный врач региона Анна Казак. Она обратила внимание на существенный прирост зараженных коронавирусом жителей республики, прибывших из-за границы.

- Обращу внимание на такие цифры. Количество лиц, прибывших из-за границы – 71215 человек. Из них у 960 было выявлено заболевание (Covid-19 – Ред.). Никто из них не был привит. Сейчас отпускной период и необходимо вести работу с населением, - заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Башкирии.

По словам Анны Казак, в связи с отпускным периодом, увеличивается заболеваемость коронавирусом среди возрастной группы от 30 до 49 лет.