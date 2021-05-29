В Башкирии начался суд над «новоуральским потрошителем», который изнасиловал и убил 11 девочек

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Салаватский межурайонный суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве 20-летней давности, фигурантом которого является серийный маньяк Евгений Петров, более известный как «новоуральский потрошитель». Об этом сообщила «Лента».

По версии следствия, Петров весной 2001 года приехал в село Месягутово. Там он нашел себе новую жертву – 16-летнюю девушку. Он подъехал на автомобиле к стоявшей на остановке школьнице и предложил подвезти. Та согласилась и села в машину. В пути убийца свернул с дороги в лес, где изнасиловал потерпевшую и зарезал ее. Тело маньяк привязал тросом к своему авто и увез вглубь леса, где спрятал его.

Труп был обнаружен осенью того же года, однако преступление оказалось «висяком». Следователи вновь вернулись к нему в 2020 году. Сыщики узнали почерк Петрова и предъявили ему обвинение – на тот момент он уже сидел в тюрьме. В 2005 году ему дали пожизненное за убийство и изнасилование десяти девочек в Свердловской области. Жительница Башкирии стала 11-й. Маньяк не стал отпираться и признался в убийстве.