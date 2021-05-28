В центре Уфе на выходных из-за полумарафона будут перекрывать улицы

фото: мэрия Уфы

В воскресенье, 30 мая, в Уфе пройдет полумарафон «ЗаБег.РФ». В нем примут участие 150 тысяч человек со всей страны. Из-за подготовки и проведения спортивного мероприятия на выходных в центре города закроют проезд по нескольким участкам улиц.

– с 12:00 29 мая до 20:00 30 мая движение будет ограничено на участке пересечения улиц Гафури, Валиди и Аксакова;

– с 9:00 до 17:00 30 мая улицы будут перекрывать в соответствии с картой маршрута забегов (с ней можно ознакомиться ниже).

Схема маршрута забегов. По отмеченным улицам в период с 9:00 до 17:00 будет движение транспорта будет запрещено

– На время действия ограничения движения на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта, – предупредили в уфимской администрации.

Во время забега по маршруту №5 и №16 перестанут ездить трамваи. Троллейбусы №22 изменят схему движения: в сторону центра – Северный автовокзал, проспект Октября, Шафиева, Зорге, Гражданской, Пархоменко, 50-летия Октября; в обратную сторону: по 50-летия Октября, проспект Октября, Северный автовокзал.