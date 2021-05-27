В Башкирии подорожали овощи

Зато подешевели огурцы – теперь килограмм продукта можно приобрести за 111 рублей и помидоры – 127 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии подорожал ряд продуктов – тройку возглавили овощи, морковь, капуста и картофель. Такие данные привели в Башстате.

Больше всего цена выросла на морковь – на 11,6% и стала 58 рублей за килограмм. Капуста выросла в цене на 7,1% - до 28 рублей за килограмм, картофель на 4,4% - цена сейчас составляет 41 рубль за килограмм.

Дороже также стали соль, репчатый лук, шоколадные конфеты, яблоки, карамель, баранина, творог, свинина, хлеб, пшено, овощные консервы для детского питания, макароны, сыры, яйца, печенье, маргарин, черный чай, цельное стерилизованное молоко и подсолнечное масло.

Зато подешевели огурцы – теперь килограмм продукта можно приобрести за 111 рублей и помидоры – 127 рублей.