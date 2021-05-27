28 мая в Башкирию вернется теплая погода

В Башкирию вернется теплая погода

В пятницу 28 мая в Башкирии ожидается теплая и пасмурная погода.

В последние несколько дней на территории республики установилась относительно прохладная погода без осадков. Дневная температура воздуха немногим превышала отметку в 20 градусов, а ночью в некоторых районах Башкирии и вовсе зафиксировали заморозки до минусовой температуры.

Ситуация изменится в эту пятницу. По данным Башгидромета, ночная температура воздуха в регионе опустится до +10 градусов, а днем воздух прогреется до +30. Осадков в эти дни не ожидается. Ветер умеренный восточный.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Единственное различие – отсутствие в небе над башкирской столицей хмурых туч.

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода в Башкирии в июне 2021 года.