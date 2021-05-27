ФАС по материалам ФСБ возбудила дело по отбору подрядчика для ЦУР Башкирии

Здание ЦУР

Федеральная антимонопольная служба по Башкирии по материалам региональной ФСБ возбудила дело о нарушении защиты конкуренции при отборе подрядчика для проектирования и строительства «Центра управления республикой» в Уфе. Определение опубликовано на сайте надзорного ведомства.

Согласно документу, Хозяйственное и строительное управления республики и генподрядчик «ПроектСтройКомплекс» могли нарушить закон о защите конкуренции, выразившееся в заключении «антиконкурентного соглашения и обхода проведения конкурентных процедур».

Заседание по делу состоится 11 июня. На процесс, помимо самих ответчиков, в качестве «заинтересованных лиц» привлечены еще несколько ведомств: республиканские прокуратура, правительство, Минцифры, фонд социальных целевых программ и управление административными зданиями. Как заявитель, в рассмотрении дела будет участвовать ФСБ Башкирии.

По данным регионального Минцифры, построенное рядом с Домом республики в Уфе здание Центра управления республикой планируется открыть уже в июне текущего года. Фактически ЦУР как структура уже работает с 19 ноября 2020-го. Он представляет из себя единую цифровую платформу, которая отслеживает и анализирует обращения граждан Башкирии, а также координирует работу органов исполнительной власти.