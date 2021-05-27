В Башкирии гаишника будут судить сразу по пяти уголовным статьям

Инспектора отстранили от занимаемой должности

В Учалинском районе Башкирии 37-летнего сотрудника территориального отделения ГИБДД будут судить сразу по пяти уголовным статьям. Гаишник обвиняется в получении взятки, мелком взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, с февраля по октябрь прошлого года инспектор выяснил, что четверо местных жителей нарушили правила дорожного движения. Они управляли автомобилями без соответствующих прав и в пьяном состоянии.

– В нарушение своих служебных обязанностей сотрудник инспекции не принял мер по привлечению их к ответственности и помещению автомобилей на специализированную стоянку, за что потребовал вознаграждение, – передали в надзорном ведомстве.

С четверых нарушителей он получил в общей сложности 52 тысячи рублей, а также топливо и услуги эвакуатора – их стоимость оценена в 27,5 тысячи рублей. Кроме того, гаишник получил от местной жительницы еще 15 тысяч рублей – «якобы в счет возмещения ущерба потерпевшим по факту ДТП с участием её сына». На деле обвиняемый никому эти деньги не передавал, а потратил по своему усмотрению.

Во время расследования уголовного дела дома у сотрудника ГИБДД были обнаружены патроны к нарезному огнестрельному оружию.

Вину в преступлениях обвиняемый признал частично. Руководство дорожной полиции отстранило его от занимаемой должности.