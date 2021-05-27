В Башкирии до конца 2021 года приватизируют три крупных агропредприятия

Три агропредприятия Башкирии в 2021 году передадут в частные руки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии до конца 2021 года будут приватизированы три крупных государственных агропредприятия: совхозы «Алексеевский» и «Рощинский», а также машинно-технологическая станция «Центральная». Об этом на заседании республиканского парламента 27 мая сообщила министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская.

– По совхозу «Алексеевскому» документы сданы, [предприятие] проходит регистрацию, «Рощинский» – готовится, документы по МТС «Центральной» находятся на стадии завершения, – пояснила чиновница.

Напомним, вчера Полянская сообщила, что в собственность Башкирии безвозмездно был передан целый профилакторий. На его базе власти республики будут создавать детский лагерь с предпринимательским уклоном.