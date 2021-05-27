В уфимской мэрии рассказали, когда в городе появится приют для бродячих животных

Речь о строительстве приюта для бродячих животных ведется в Уфе уже давно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В уфимской городской администрации рассказали, когда же появится приют для беспризорных животных, а также крематорий, который бы позволил решить проблему незаконных захоронений кошек и собак в парках и лесах. В мэрии уточнили, что на сегодняшний день уже разработан проект по строительству приюта в поселке Новые Черкасы под Уфой. Кроме самого здания приюта в проекте есть и неотапливаемые клетки, и отдельные площадки для выгула кошек и собак, а также крематорий и колумбарий (хранилище урн с прахом после кремации). В приюте будет и газ, и вода, и свет, и вентиляция, и отопление.

- На данный момент получено положительное экспертное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий, документация направлена для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства приюта, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее в уфимской мэрии подчеркнули, что хоронить мертвых домашних питомцев в лесу или в парке, и уж тем более выбрасывать их трупы на помойку, строго запрещено. За это административное правонарушение полагается штраф от 4 до 5 тысяч рублей.