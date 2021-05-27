В Башкирии при пожаре в частном доме погибли мать и сын

фото: МЧС РБ

Сегодня, 27 мая, при пожаре в частном доме в Зианчуринском районе Башкирии погибли мать и сын. Отца с ожогами доставили в больницу, передало региональное МЧС.

Сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме по улице Школьной в деревне Башкирская Ургинка поступило на пульт диспетчера аварийной службы в 11:36. На место были направлены силы и средства МЧС и другие экстренные службы.

Спасатели смогли ликвидировать открытое горение на площади в 80 «квадратов» в 12:10. В ходе тушения пожарные обнаружили трупы женщины и мужчины. Погибшими оказались 61-летняя мать и 35-летний сын. В охваченном огнем здании находился еще один человек – отец семейства. Он выжил, но получил серьезные ожоги. Сейчас он находится в местной больнице

– Для оказания психологической помощи на место направлен психолог МЧС России. Работает следственно-оперативная группа. Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории, – добавили в МЧС.