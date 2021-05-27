В уфимской мэрии рассказали, какой штраф грозит тем, кто решил похоронить домашнего питомца в лесу или парке

Несмотря на запреты и штрафы уфимцы продолжают хоронить усопших питомцев в парках и лесах Фото: Рустем АХУНОВ

В уфимской мэрии рассказали, какое наказание грозит тем, кто хочет похоронить своего умершего домашнего животного в лесу, парке или под деревом во дворе. Отметим, что ненадлежащее захоронение биологических отходов (а трупы кошек, собак и других животных относятся именно к этой категории) считается административным правонарушением, за которое придется заплатить внушительный штраф – от 4 до 5 тысяч рублей.

Также в городской администрации отметили, что в настоящий момент официальных кладбищ домашних животных в Уфе нет.

- Утилизация умеренно опасных биологических отходов должна осуществляться путем сжигания в печах. На базе МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы имеется крематор производительностью 100 кг/час. Также кремированием животных занимаются частные ветеринарные клиники, - уточнили в пресс-службе уфимской мэрии.

А еще в городской администрации рассказали, что в настоящий момент разрабатывается проект строительства приюта для безнадзорных животных в поселке Новые Черкассы. В приюте будут неотапливаемые клетки, отдельные площадки для выгула и колумбарий. Также предусмотрен и крематорий для животных.

Напомним, что недавно «Комсомолка» прогулялась по импровизированному кладбищу домашних животных, которые уфимцы организовали в Парке Калинина. Несмотря на все запреты, люди продолжают хоронить там животных и даже украшают могилы цветами, самодельными надгробиями и любимыми игрушками и мисками усопших питомцев.