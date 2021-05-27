Хабиров показал, как будет выглядеть уфимская гимназия после реконструкции

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров показал, как будет выглядеть гимназия №115 в Уфе после реконструкции. Руководитель региона поделился снимком в своих соцсетях.

Здание учреждения 1967 года постройки начнут перестраивать в этом году. Там снесут спортзал, столовую и старые спортивные площадки. На их месте будут возведены новые помещения и стадион. Кроме того, будет увеличена вместимость школы – до 1225 мест. Хабиров добавил, что на такое же количество мест будет построена полилингвальная школа в Учалах.