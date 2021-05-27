Жители семи районов Башкирии помолились о ниспослании дождя

фото: ДУМ РБ

Жители Баймакского, Калтасинского, Куюргазинсокого, Ишимбайского, Мелеузовского, Миякинского и Учалинского районов Башкирии во главе с местными имамами прочитали молитву о ниспослании дождя. Мольба называется истиска и является сунной пророка Мухаммада. Об этом сообщили в духовном управлении мусульман республики.

– Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел вместе с людьми, чтобы обратиться к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя. Он совершил с ними молитву в два рак‘ата, читая аяты Корана вслух, а потом надел свою накидку наоборот и обратился к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя, обратившись в сторону киблы, – рассказали об истоках истиска в ДУМ РБ.

Отметим, что последние три недели в Башкирии наблюдается сухая и жаркая погода. Осадки выпадают редко и носят кратковременный характер. В ближайшее время синоптики не обещают сильных дождей. Дневная температура воздуха будет колебаться между отметками в 22 и 32 градуса тепла.