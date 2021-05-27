COVID-19 в Башкирии на 27 мая: 88 заразились, 132 выздоровели, один скончался

От коронавируса с начала пандемии в Башкирии скончались 516 жителей

В Башкирии по состоянию на 27 мая зарегистрировано 37 842 случая коронавируса. Прирост зараженных за прошедшие сутки составил 88 человек. Статистику опубликовал региональный оперштаб.

В течение минувших 24 часов с учета по выздоровлению от COVID-19 было снято 132 пациента. За все время после лечения выписались 35 733 жителя.

От инфекции за день скончался еще один человек. Всего на территории республики жертвами коронавируса стали 516 граждан.

С начала прививочной компании от ковида вакцинировались почти 265 тысяч жителей Башкирии.