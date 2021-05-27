Руководитель судебных приставов Башкирии ответил на жалобы жителей о повторном списании долгов

На фото - Ильнур Махмутов

Руководитель федеральной службы судебных приставов по Башкирии Ильнур Махмутов ответил на претензии граждан по поводу списания ранее уже оплаченных долгов. Эта проблема была озвучена депутатом Ильгамом Галиным на очередном заседании регионального парламента. Народный избранник также отметил, что некоторым жителям приходится ждать возврата повторных списаний «необоснованно долго».

Как пояснил глава ведомства, проблема взыскания погашенных задолженностей уже считается решенной. А связана она была с неадекватной работой сервиса «Электронный бюджет», который внедрило федеральное казначейство:

– Проблема была в начале [2021] года. Проявилась она на три-четыре месяца – это достаточно большой срок, – когда не работала система платежей. Мы получали деньги, списанные со счетов, но не видели ни одной копейки, сколько было взыскано денег. Это была большая проблема для всех регионов, которые перешли на программу «Электронный бюджет». Это программа федерального казначейства, – пояснил Махмутов на заседании Госсобрания-Курултая.

Он добавил, что с апреля программа начала исправно работать и граждане больше не сталкиваются с необоснованным списанием денег.