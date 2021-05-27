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Общество27 мая 2021 9:53

Число угроз о минировании судов Башкирии за год увеличилось в три раза

Статистику представил руководитель ФССП РБ
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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При обследовании зданий судов никаких взрывных устройств обнаружено не было

При обследовании зданий судов никаких взрывных устройств обнаружено не было

За 2020 год в суды Башкирии поступило шесть ложных угроз о минировании, что в три раза больше, чем в прошлом году (2). Всего было эвакуировано 22 здания федеральных судов. Об этом на 34-м заседании Госсобрания-Курултая рассказал руководитель службы судебных приставов по республике Ильнур Махмутов.

– Благодаря оперативному взаимодействию с органами власти все мероприятия проведены оперативно и без нарушений, – отметил глава ведомства.

Он добавил, что при обеспечении пропускного режима в судах Башкирии у посетителей было выявлено и изъято более трех тысяч предметов, запрещенных к проносу.